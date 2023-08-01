Количество продаж новых авто продолжает увеличиваться. Сейчас результаты июля сравнимы с июлем 2015 года.
За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано более 5,3 тыс. новых легковых авто, это на 5% меньше, чем в июне и на 45% больше результата июля прошлого года, сообщает Укравтопром.
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От показателя довоенного июля 2021 года платежеспособный спрос на новые легковушки отстает на 46%. Почти аналогичный объем продаж в июльском рынке демонстрировался в 2015 году.
В рейтинге марок уже третий месяц не меняется лидерская тройка.
- Первенство на рынке удерживает Toyota – 883 шт.
- На втором месте остается Renault – 564 шт.
- Третий результат у Volkswagen – 525 шт.
- Также в ТОП-5 месяца попали Skoda (493 шт.) и BMW (385 шт.).
Титул бестселлера украинского рынка новых легковых автомобилей сохраняет за собой компактный кроссовер Renault Duster, который в июле выбрали 552 покупателя.
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 32,4 тыс. новых легковых авто, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022г.