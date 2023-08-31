Модель випускатиметься лише в одному типі кузова - універсал і називається традиційно - Passat Variant.

Volkswagen представляє перші фотографії та факти про повністю новий Passat. Основна увага приділяється потужному аеродинамічному дизайну, новим високоефективним приводам, високій якості та безлічі нових технологій.

Автомобіль буде вперше показаний публіці на виставці IAA Mobility у Мюнхені (з 5 по 9 вересня 2023 року). Новий Passat буде представлений як універсальний варіант у першому кварталі 2024 року. З понад 34 мільйонами проданих одиниць у всьому світі Passat є найбільш продаваним Volkswagen за всі часи після Golf і попереду Beetle.

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Виробник стверджує, що зробив абсолютно новий, але типовий Passat. Дизайн явно нагадує Passat, явно Volkswagen, але новий з усіх точок зору. Лінійка трьох нових гібридних двигунів, що підключаються до електромережі, і п’яти варіантів бензинових і дизельних двигунів з турбонаддувом – данина моді на екологічність та продуктивність.

Тихий і просторий Passat Variant пропонує високий рівень комфорту під час подорожей і буде додатково доступний з новим адаптивним керуванням шасі (DCC Pro) і новими сидіннями ergoActive (з пневматичним точковим масажем). Інтуїтивно зрозумілі функції оцифрованого ландшафту кабіни є абсолютно новою розробкою. Новий Passat також може додатково паркуватися самостійно та долати великі відстані в режимі допоміжного водіння.

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Серед новинок силових агрегатів – два абсолютно нещодавно розроблені гібридні приводи (eHybrid) із системною потужністю 150 кВт (204 к.с.) і 200 кВт (272 к.с.). У поєднанні з новою батареєю ємністю 19,7 кВт/год вони забезпечують пробіг на електриці близько 100 км. Така відстань перетворює новий Passat Variant на електромобіль для повсякденного життя – це додатково забезпечується коротким часом заряджання, оскільки акумулятор тепер можна заряджати в зарядних точках змінного струму з потужністю 11 кВт замість попередніх 3,6 кВт.

Passat Variant eHybrid можна навіть заряджати до 50 кВт на станціях швидкої зарядки постійного струму. Крім того, поєднання електродвигуна та нового економічного бензинового двигуна з турбонаддувом (1.5 TSI evo2) забезпечує загальний запас ходу близько 1000 км.

Крім того, на борту Passat є 48-вольтний пом’якшений гібридний привід (eTSI з 110 кВт / 150 к.с.), який перетворює кінетичну енергію в електричну та дає змогу «рухатися накатом» без використання двигуна внутрішнього згоряння.

Два турбобензинові двигуни потужністю 150 кВт (204 к.с.) і 195 кВт (265 к.с.) (2.0 TSI), а також три турбодизелі (2.0 TDI) потужністю 90 кВт (122 к.с.), 110 кВт (150 к.с.) і 142 кВт ( 193 к.с.) доповнюють лінійку силових агрегатів. Автоматична коробка передач з прямим перемиканням передач (DSG) є стандартною. Версії з потужністю 195 кВт і 142 кВт в стандартній комплектації оснащені інтелектуально керованою системою повного приводу 4MOTION; всі інші моделі мають передній привід.



Volkswagen повністю переробив якісний салон. Особливо вражає чітко організований великий горизонтальний дисплей, хоча й виробник не надає його точного розміру. MIB4 служить тут технічною платформою. Останнє покоління «модульної інформаційно-розважальної матриці» забезпечує інтуїтивно зрозуміле керування, яке було послідовно адаптовано до побажань водіїв Volkswagen.

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Новий Passat Variant вийде з удосконаленим набором найсучасніших систем допомоги. Спектр систем допомоги при паркуванні новий. До них входять опціональні Park Assist Plus, Park Assist Pro та функція пам’яті для Park Assist Pro. Завдяки Park Assist Pro новий Passat Variant може в’їжджати на паркувальні місця та виїжджати з них за допомогою дистанційного керування за допомогою смартфона.

Якщо в Passat є функція пам’яті для Park Assist Pro, система за запитом може записати та зберегти останні 50 метрів поїздки. Коли автомобіль знову досягає того самого положення – наприклад, біля під’їзду до навісу вдома – він пропонує виконати маневр паркування. Також можливий самостійний виїзд з паркувального місця.

До речі як Volkswagen самостійно паркується: відео

У новому Passat Variant перемикання передач тепер здійснюється за допомогою перемикача на рульовій колонці з інтуїтивно зрозумілим принципом роботи: перемикач повертається вперед у положення «D» для руху вперед і назад у положення «R» для руху заднім ходом, а стоянкове гальмо увімкнено. активується натисканням бічної кнопки перемикача.

Адаптивне керування шасі DCC Pro представляє новий рівень технології підвіски. Вона базується на двоклапанній технології, яка вперше використовується у Volkswagen.

Сидіння ergoActive Plus із пневматичною 10-камерною функцією точкового масажу також пропонують високий рівень комфорту під час подорожі. Завдяки подовженій на 50 мм колісній базі, а також на 50 мм більшому простору для ніг ззаду та об’ємом багажного відділення до 1920 літрів, Passat Variant ідеально підходить як універсальний автомобіль для бізнесу та відпочинку.