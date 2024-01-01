Новий Volkswagen Passat вже доступний в Україні: яка ціна

Новий Volkswagen Passat B9 є першою моделлю в Україні, що оснащена новим 1,5-літровим турбомотором eTSI evo2 з системою м’якого гібрида потужністю 150 кінських сил.

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Окрім цього силового агрегата, покупці також зможуть обирати зі вже звичних 2,0-літрового TSI на 204 к.с., або дизеля TDI на 150 “коней” з таким же об’ємом. Усі двигуни працюють в парі зі семиступеневою DSG, що передає потужність на передню вісь.

Volkswagen Passat пропонується в Україні у двох комплектаціях: Business та Elegance. Модель початкового рівня має досить непогане оснащення, що включає світлодіодні фари в парі з ДХВ, подвійні склопакети, адаптивний круїз-контроль, безключовий доступ, електропривід багажника, трьохзонний клімат-контроль, 16-дюймові легкосплавні диски та 12,9-дюймовий дисплей мультимедіа.

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Він має підтримку безпровідного підключення Apple CarPlay та Android Auto. В такому виконанні Passat також має усі передові системи безпеки, зокрема, Side Assist, Front Assist, Lane Assist, Front&Rear Traffic Alert та Park Assist Plus з камерою заднього огляду. Вартість Passat у комплектації Busines становить від 1 669 583 гривень, що за поточним обмінним курсом еквівалентно $40 143.

Водночас у комплектації Elegance модель має матричну оптику IQ.Light, систему кругового огляду, інакші передні сидіння, підігрів заднього ряду та лобового скла, навігацію та 17-дюймові диски. Її вартість починається від 1 880 470 гривень ($45 213). Прийом замовлень на новий Volkswagen Passat в Україні вже відкрито.