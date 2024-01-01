Официально представлен электрический Ford Puma Gen-E

Puma Gen-E официально присоединилась к европейскому модельному ряду компании Ford. Новинка имеет узнаваемый стиль своего мягкого гибридного брата, однако также позаимствовала некоторые элементы внешности от Mustang Mach-E, в частности контрастную решетку радиатора.

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Компактный кроссовер получил электромотор на передней оси мощностью 168 л.с. и 290 Нм крутящего момента с батареей емкостью 43 кВт-ч. Ford заявляет, что она обеспечивает запас хода до 376 километров. В то же время вес электрической модели несколько выше гибридного варианта и составляет 1553 килограммов.

Из-за этого Puma Gen-E достигает первой сотни за 8 секунд, что делает его на 0,6 секунды медленнее кроссовера с ДВС. Максимальная скорость ограничена на отметке в 160 км/ч, что свидетельствует о его ориентированности на городской цикл езды.

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Компания говорит, что батарея автомобиля способна поддерживать заряд мощностью 100 кВт-ч и этого достаточно, чтобы зарядить аккумулятор с 10 до 80% всего за 23 минуты. К слову, зарядный порт расположен в том же месте, где у гибридной модели находится крышка горловины топливного бака.

Очевидно, что внешне электрическая версия отличается отсутствием выхлопных труб и закрытой решеткой радиатора. Кроме того, авто также имеет уникальные легкосплавные диски и небольшой спойлер сзади. Салон идентичен с обычной Puma и имеет 12,8-дюймовую цифровую панель приборов и 12-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы.

Однако, компания говорит, что новинка получила иную центральную консоль с отсеком для хранения вещей, где у обычной версии модели располагается селектор коробки передач. Объем багажника является одним из самых больших в классе и составляет 574 литра.

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Собирают новый Ford Puma Gen-E на заводе Ford Otosan в Крайове, Румыния. Ford уже начал принимать предварительные заказы на модель. Поставки ожидаются весной 2025 года. Автопроизводитель заявил, что стартовая цена кроссовера составляет 36 900 евро в Германии.