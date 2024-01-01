Офіційно представлено електричний Ford Puma Gen-E

Puma Gen-E офіційно приєдналася до європейського модельного ряду компанії Ford. Новинка має впізнаваний стиль свого м’якого гібридного брата, проте також запозичила деякі елементи зовнішності від Mustang Mach-E, зокрема контрастну решітку радіатора.

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Компактний кросовер отримав електромотор на передній осі потужністю 168 к.с. й 290 Нм крутного моменту з батареєю ємністю 43 кВт-год. Ford заявляє, що вона забезпечує запас ходу до 376 кілометрів. Водночас вага електричної моделі дещо вища за гібридний варіант й становить 1553 кілограмів.

Через це Puma Gen-E досягає першої сотні за 8 секунд, що робить його на 0,6 секунди повільнішим за кросовер з ДВЗ. Максимальна швидкість обмежена на позначці в 160 км/год, що свідчить про його орієнтованість на міський цикл їзди.

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Компанія каже, що батарея автомобіля здатна підтримувати заряд потужністю 100 кВт-год й цього достатньо, аби зарядити акумулятор з 10 до 80% всього за 23 хвилини. До слова, зарядний порт розташовано в тому ж місці, де у гібридної моделі знаходиться кришка горловини паливного бака.

Очевидно, що ззовні електрична версія відрізняється відсутністю вихлопних труб та закритою решіткою радіатора. Крім того, авто також має унікальні легкосплавні диски та невеликий спойлер позаду. Салон ідентичний зі звичайною Puma й має 12,8-дюймову цифрову панель приладів і 12-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи.

Однак, компанія каже, що новинка отримала інакшу центральну консоль з відсіком для зберігання речей, де у звичайної версії моделі розташовується селектор коробки передач. Об’єм багажника є одним з найбільших у класі й становить 574 літри.

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Збирають новий Ford Puma Gen-E на заводі Ford Otosan у Крайові, Румунія. Ford вже почав приймати попередні замовлення на модель. Поставки очікуються навесні 2025 року. Автовиробник заявив, що стартова ціна кросовера становить 36 900 євро у Німеччині.