BYD випередив Ford й став шостим автовиробником у світі

Як повідомляє Carscoops, у період з липня по вересень BYD продала 1,13 мільйона автомобілів, що на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Ford продав приблизно на 40 000 автомобілів менше за той самий період й через це опустився з шостого місця на сьоме за величиною автовиробником у світі.

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У період січень-вересень Ford утримував невелике лідерство, поставивши 3,3 мільйона автомобілів у всьому світі, трохи випереджаючи 3,25 мільярда автівок BYD. Повідомляється, що інші китайські автовиробники також продемонстрували непогане зростання.

Продажі Geely підскочили на 14% у третьому кварталі після того, як компанія поставила 820 000 автомобілів. Це дозволило автовиробнику розміститись попереду Nissan й позаду Honda на дев'ятій позиції. Третій за величиною виробник автомобілів у Китаї Chery також піднявся на 12 місце в рейтингу, повідомивши про зростання продажів на 27% до 550 000 одиниць.

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Водночас відомі бренди демонструють падіння. Наприклад, продажі Toyota впали на 4% до 2,73 мільйона, хоча компанія все ще лідирує над VW Group, яка повідомила про зниження продажів на 7% до 2,17 мільйона автомобілів. Hyundai Motor Group зберегла третє місце, але її продажі також впали на 3% до 1,77 млн одиниць. У Stellantis справи ще гірші, оскільки продажі впали на 20% до 1,14 мільйона.