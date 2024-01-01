Очільник Stellantis пішов у відставку

Як повідомляє Motor1, процес пошуку заміни вже йде “повним ходом”. Це означає, що відставка Тавареса не сильно спантеличила Stellantis Повідомляється, що нового генерального директора оголосять в першій половині 2025 року.

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До цього часу керівництвом компанії займатиметься новий тимчасовий виконавчий комітет під головуванням Джона Елканна. До слова, Елканн є головою правління Stellantis, виконавчим директором і головою правління Ferrari.

Останнім часом Таварес став об’єктом скандалів, після того, як він розкритикував маркетинг Maserati, що став причиною поганих продажів бренду, та вказав на проблеми з якістю на заводі Sterling Heights, де занадто багато вантажівок Ram потребують ремонту після виходу з конвеєра.

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Крім того, у вересні Національна рада дилерів США Stellantis надіслала відкритого листа Таваресу, звинувативши його в «швидкій деградації» Jeep, Ram, Dodge і Chrysler, продажі яких суттєво скоротились останнім часом. Водночас нещодавно португалець сказав, що у цих проблемних брендів буде кілька років, щоб врятувати своє становище.