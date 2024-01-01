Очільник Stellantis пішов у відставку

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Карлос Таварес залишає посаду очільника Stellantis
Як повідомляє Motor1, процес пошуку заміни вже йде “повним ходом”. Це означає, що відставка Тавареса не сильно спантеличила Stellantis Повідомляється, що нового генерального директора оголосять в першій половині 2025 року.
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До цього часу керівництвом компанії займатиметься новий тимчасовий виконавчий комітет під головуванням Джона Елканна. До слова, Елканн є головою правління Stellantis, виконавчим директором і головою правління Ferrari.
Останнім часом Таварес став об’єктом скандалів, після того, як він розкритикував маркетинг Maserati, що став причиною поганих продажів бренду, та вказав на проблеми з якістю на заводі Sterling Heights, де занадто багато вантажівок Ram потребують ремонту після виходу з конвеєра.
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Крім того, у вересні Національна рада дилерів США Stellantis надіслала відкритого листа Таваресу, звинувативши його в «швидкій деградації» Jeep, Ram, Dodge і Chrysler, продажі яких суттєво скоротились останнім часом. Водночас нещодавно португалець сказав, що у цих проблемних брендів буде кілька років, щоб врятувати своє становище.