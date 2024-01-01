Зарплата глави автоконцерну Stellantis сягає 100 000 євро на день

Група зберігає друге місце в рейтингу продажу автівок у Європі з часткою 17,6%. Однак результативність роботи її автозаводів почала просідати. За окремими позиціями падіння досягає двозначних чисел.

За перше півріччя чистий дохід впав на 14%, а чистий прибуток – на 48%. Зниження фінансових результатів пояснюється зменшенням обсягу продаж. Про це повідомляє польський ресурс auto-swiat.pl.

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Все це обернулося у велику "реструктуризацію". Компанія вже оголосила про численні скорочення робочих місць і закриття деяких заводів. Подібні дії викликали невдоволення працівників та протести.

Нагадаємо, Група Stellantis була створена в результаті злиття груп PSA і FCA у 2021 році. До її складу входять Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall.

Stellantis має найбагатшу лінійку брендів з давньою історією, але деякі з них нерентабельні. Колаж Авто24

Всі ці роки Stellantis очолює генеральний директор Карлос Таварес, який у 2026 році покине пост через вихід на пенсію. Заміну йому вже почали шукати. Все це проходить на фоні скандалів довкола керівника.

Справи настільки погані, що Національна рада дилерів Stellantis США направила відкритий лист Карлосу Таваресу, звинувативши його в "катастрофі", що насувається. Крім того, глава компанії звинувачується у "швидкій деградації" Jeep, Ram, Dodge та Chrysler.

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Підігріли обурення й протестні виступи відомості про зарплату керівника, що на фоні зменшення фонду оплати праці у колективах виявилася космічною. Щоправда, там оперують торішньою статистикою, але відомо, що зарплата Карлоса Тавареса не змінилася.

Отож, торік керівник Групи Stellantis отримав зарплату в розмірі 36,5 млн євро. Якщо перевести цю суму в більш зрозуміле позначення, то в середньому вона становить 100 тис. євро в день. В конвертації це буде 4,5 млн грн щодня.

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За останніми даними, автомобільний концерн Stellantis планує звільнення тисячі працівників по всьому світу. Цей крок спрямовано на підвищення операційної ефективності та скорочення витрат.

Будуть звільнені як виробничі, так і адміністративні працівники, що викликало хвилю невдоволення в колективах. На багатьох виробничих підприємствах організовуються протести та страйки, а профспілки вимагають діалогу з керівництвом, щоб знайти альтернативні рішення, які могли б мінімізувати негативні наслідки звільнень.