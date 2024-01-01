Stellantis не буде розпродавати свої бренди

Ми можемо лише уявити, що керування Stellantis має бути однією з найскладніших робіт в автомобільній промисловості. Доводиться керувати щонайменше 14 брендами в усьому світі. Це особливо вірно, якщо взяти до уваги, що між кількома компаніями існує певне збігання.

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У новій заяві Stellantis стверджує, що «не прагне до відокремлення жодного зі своїх брендів» і підтверджує свою прихильність усім 14 брендам. Крім того, початкова обіцянка, дана в 2021 році, зберегти всі «потужні, культові бренди» все ще актуальна. Це означає, що такі компанії, як Lancia, DS Automobiles, Abarth та решта, залишаться частиною конгломерату принаймні до кінця десятиліття.

Стислий прес-реліз від Stellantis є відповіддю на відео, нещодавно опубліковане на YouTube. В ідеалі один з топ-менеджерів заявив, що хотів би, щоб Dodge і Chrysler вийшли зі Stellantis, щоб сформувати нову корпорацію Chrysler. Однак це легше сказати, ніж зробити, оскільки він також шукає інвесторів, щоб це сталося. У світлі нового оголошення, зробленого Stellantis, два американські бренди залишаються на місці.

Це підтверджене довгострокове зобов’язання від Stellantis прийшло лише через місяць після того, як генеральний директор натякнув, що неприбуткові бренди можуть бути знищені «Якщо вони не зароблять гроші, ми їх закриємо. Ми не можемо дозволити собі мати бренди, які не заробляють».

Одразу після цієї заяви агентство Reuters цитувало експертів галузі, які сказали, що Maserati може бути виставлена продаж і що або Lancia, або DS Automobiles можуть бути виведені з виробництва. Однак, здається, ніщо з цього не відповідає дійсності, оскільки всі 14 марок продовжать роботу під керівництвом Stellantis. Насправді не було б сенсу припинити роботу Lancia зараз, оскільки італійський бренд нарешті отримує нові моделі та знову розширює свою присутність за межами внутрішнього ринку.

Maserati також оновлює модельний ряд, тому йому потрібен час, щоб довести свою цінність. Що стосується DS, Stellantis позначає його як «преміальний» бренд разом із Alfa Romeo та Lancia, тоді як Maserati є «люксовим». Французька марка так і не здобула популярності, оскільки у 2014 році стала окремою маркою, і багато хто досі намагається зрозуміти, чому її взагалі відокремили від Citroën.

Що стосується інших брендів, які ми не згадали, вони занадто великі, щоб зазнати невдачі. Так, це включає Alfa Romeo. Ми просто не можемо уявити, що бренд зникне. Наступного року з’явиться новий Stelvio, а в 2026 році з’явиться Giulia наступного покоління. Дует позашляховика та седана базуватиметься на тій самій платформі, що Dodge використовував для нового Charger, але з іншим дизайном. На початку цього року генеральний директор Alfa Жан Філіп Імпарато сказав нам, що нова Giulia виглядає «бомбою».

Jeep, Ram, Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall і Peugeot мають бути чудовими, оскільки вони є конкурентними брендами, незважаючи на відставання продажів на деяких ринках. Давайте мати на увазі, що окрім цих 14 компаній, Stellantis також має 51% акцій у Leapmotor International, спільному підприємстві з Leapmotor, у якому вона має 20% акцій. Вироблені в Китаї електромобілі вже є в Європі та експортуватимуться на Близький Схід і в Африку, Азіатсько-Тихоокеанський регіон і Південну Америку з кінця 2024 року.