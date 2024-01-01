Stellantis не будет распродавать свои бренды

Мы можем только представить, что управление Stellantis должно быть одной из самых сложных работ в автомобильной промышленности. Приходится управлять как минимум 14 брендами по всему миру. Это особенно верно, если принять во внимание, что между несколькими компаниями существует определенное совпадение.

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В новом заявлении Stellantis утверждает, что "не стремится к отделению ни одного из своих брендов" и подтверждает свою приверженность всем 14 брендам. Кроме того, первоначальное обещание, данное в 2021 году, сохранить все "мощные, культовые бренды" все еще актуально. Это означает, что такие компании, как Lancia, DS Automobiles, Abarth и остальные, останутся частью конгломерата по крайней мере до конца десятилетия.

Краткий пресс-релиз от Stellantis является ответом на видео, недавно опубликованное на YouTube. В идеале один из топ-менеджеров заявил, что хотел бы, чтобы Dodge и Chrysler вышли из Stellantis, чтобы сформировать новую корпорацию Chrysler. Однако это легче сказать, чем сделать, поскольку он также ищет инвесторов, чтобы это произошло. В свете нового объявления, сделанного Stellantis, два американских бренда остаются на месте.

Это подтвержденное долгосрочное обязательство от Stellantis пришло только через месяц после того, как генеральный директор намекнул, что неприбыльные бренды могут быть уничтожены "Если они не заработают деньги, мы их закроем. Мы не можем позволить себе иметь бренды, которые не зарабатывают".

Сразу после этого заявления агентство Reuters цитировало экспертов отрасли, которые сказали, что Maserati может быть выставлена на продажу и что либо Lancia, либо DS Automobiles могут быть выведены из производства. Однако, кажется, ничто из этого не соответствует действительности, поскольку все 14 марок продолжат работу под руководством Stellantis. На самом деле не было бы смысла прекратить работу Lancia сейчас, поскольку итальянский бренд наконец получает новые модели и снова расширяет свое присутствие за пределами внутреннего рынка.

Maserati также обновляет модельный ряд, поэтому ему нужно время, чтобы доказать свою ценность. Что касается DS, Stellantis обозначает его как "премиальный" бренд вместе с Alfa Romeo и Lancia, тогда как Maserati является "люксовым". Французская марка так и не получила популярности, поскольку в 2014 году стала отдельной маркой, и многие до сих пор пытаются понять, почему ее вообще отделили от Citroën.

Что касается других брендов, которые мы не упомянули, они слишком большие, чтобы потерпеть неудачу. Да, это включает Alfa Romeo. Мы просто не можем представить, что бренд исчезнет. В следующем году появится новый Stelvio, а в 2026 году появится Giulia следующего поколения. Дуэт внедорожника и седана будет базироваться на той же платформе, что Dodge использовал для нового Charger, но с другим дизайном. В начале этого года генеральный директор Alfa Жан Филипп Импарато сказал нам, что новая Giulia выглядит "бомбой".

Jeep, Ram, Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall и Peugeot должны быть великолепными, поскольку они являются конкурентными брендами, несмотря на отставание продаж на некоторых рынках. Давайте иметь в виду, что кроме этих 14 компаний, Stellantis также имеет 51% акций в Leapmotor International, совместном предприятии с Leapmotor, в котором она имеет 20% акций. Произведенные в Китае электромобили уже есть в Европе и будут экспортироваться на Ближний Восток и в Африку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Южную Америку с конца 2024 года.