Автофанаты выбрали бренд, который Stellantis должен "убить" первым

На фоне громкого заявления Stellantis, что руководство компании может “убить” неприбыльные бренды, наши коллеги из Carscoops решили провести интересный опрос среди автомобильных фанатов и узнать, какой именно автопроизводитель, по их мнению, должен исчезнуть первым.

Читайте также: Maserati может получить новых владельцев

Последние новости были сосредоточены на неопределенности судьбы Maserati, однако почти 25% опрошенных считают, что сначала Stellatis должен отказаться от Chrysler. Вероятно, причиной такого результата опроса является низкая популярность американского автопроизводителя.

На втором месте с 17% занял бренд флагманских авто DS, а третье – Vauxhall. Под этим брендом на рынке Британии продаются модели Opel и 11% автофанатов признают его существование бесполезным. В то же время пятерку закрывает итальянская компания Lancia, которая получила 10% голосов.

Также интересно: Европейский автоконцерн планирует продажу китайских автомобилей в ЕС

Интересно, что убыточный Maserati получил 5%, тогда как остальные бренды - Opel, Fiat, Dodge, Citroen, Ram, Peugeot, Alfa Romeo и Jeep, разместились в этом порядке, набрав от 4 до 2 процентов голосов, что сделало Jeep брендом, который имеет наибольшую приверженность среди автомобильных энтузиастов.