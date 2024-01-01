Европейский автоконцерн планирует продажу китайских электромобилей в ЕС

В І полугодии чистая прибыль Stellantis упала на 48% - до €5,6 млрд, а операционная рентабельность сократилась ниже 10%, сообщил автопроизводитель.

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Для решения этих проблем, компания в текущем году намерена принять решительные меры, такие как:

уменьшение запасов;

сокращение производства, а также цен в Северной Америке;

снижение затрат на рабочую силу и логистику.

Также Stellantis делает ставки на новые модели.

Уже в этом году автопроизводитель запустит обновленный пикап Ram 1500 в США, обновленную линейку фургонов в Европе от Peugeot, Citroen, Fiat и Opel/Vauxhall, а также кроссовер Peugeot 3008 третьего поколения.

В сентябре Stellantis начнет продажи электромобилей от своего китайского партнера Leapmotor на 9 европейских рынках, включая Германию, Великобританию и Италию.