Європейський автоконцерн планує продаж китайських електромобілів в ЄС

Stellantis
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25 липня, 21:58
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У І півріччі чистий прибуток Stellantis впав на 48% - до €5,6 млрд, а операційна рентабельність скоротилася нижче 10%, повідомив автовиробник.
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Для розв'язання цих проблем, компанія в поточному році має намір вжити рішучі заходи, такі як:
- зменшення запасів;
- скорочення виробництва, а також цін в Північній Америці;
- зниження витрат на робочу силу та логістику.
Також Stellantis робить ставки на нові моделі.
Вже цього року автовиробник запустить оновлений пікап Ram 1500 у США, оновлену лінійку фургонів у Європі від Peugeot, Citroen, Fiat і Opel/Vauxhall, а також кросовер Peugeot 3008 третього покоління.
У вересні Stellantis розпочне продаж електромобілів від свого китайського партнера Leapmotor на 9 європейських ринках, включаючи Німеччину, Великобританію та Італію.