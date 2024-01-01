Stellantis вироблятиме бюджетний електромобіль за 25 тисяч євро у Польщі

Китайський автовиробник почне виробництво моделі T03 у Польщі, адже запропоновані ЄС тарифи виявилися вищими, ніж очікувало керівництво компанії. Про це повідомляє Autocar, посилаючись на дані інвестиційного банку Jefferies.

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Очікується, що конвеєр розпочне роботу у вересні. Електричний Leapmotor T03, фактично, є конкурентом Dacia Spring. Окрім подібних характеристик, він також матиме вартість, яка становитиме менш ніж 25 тисяч доларів.

Компактний електричний хетчбек у базовій версії пропонуватиметься з батареєю на 21.6 кВт-год та електромотор на передній осі потужністю 52 к.с й матиме до 200 км прогнозованого запасу ходу. Водночас топова версія має акумулятор ємністю 41,3 кВт-год, потужність в 109 к.с. й запас ходу в 403 км (за циклом NEDC).

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Stellantis придбала 21% акцій та право контролю над експортом Leapmotor за 1,5 мільярда євро, тому, починаючи з березня 2025 року, електромобілі бренду почнуть продаватись у Європі.