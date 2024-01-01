Китайский автопроизводитель начнет производство модели T03 в Польше, ведь предложенные ЕС тарифы оказались выше, чем ожидало руководство компании. Об этом сообщает Autocar, ссылаясь на данные инвестиционного банка Jefferies.

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Ожидается, что конвейер начнет работу в сентябре. Электрический Leapmotor T03, фактически, является конкурентом Dacia Spring. Кроме подобных характеристик, он также будет иметь стоимость, которая составит менее 25 тысяч долларов.

Компактный электрический хэтчбек в базовой версии будет предлагаться с батареей на 21.6 кВт-ч и электромотор на передней оси мощностью 52 л.с и будет иметь до 200 км прогнозируемого запаса хода. В то же время топовая версия имеет аккумулятор емкостью 41,3 кВт-ч, мощность в 109 л.с. и запас хода в 403 км (по циклу NEDC).

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Stellantis приобрела 21% акций и право контроля над экспортом Leapmotor за 1,5 миллиарда евро, поэтому, начиная с марта 2025 года, электромобили бренда начнут продаваться в Европе.