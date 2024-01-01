ЕС вводит 25% пошлины на китайские электромобили

25% пошлины на китайские электромобили в ЕС
Посилання скопійовано!
12 июня, 15:10
0
0 мин
Сегодня Европейская комиссия сообщит китайским автопроизводителям о том, что со следующего месяца она временно применит дополнительные пошлины в размере до 25% на импортируемые электромобили из КНР, сообщает Financial Times.
Читайте также: Турция вводит дополнительные налоги на китайские авто
Комиссия применит тарифы из-за того, что она называет - чрезмерными госсубсидиями. Аналитики говорят, что временный тарифный барьер против китайских электромобилей будет от 10 до 25%.
По данным китайской таможни, на ЕС в этом году пришлось 37% экспорта EV.