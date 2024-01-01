ЕС вводит 25% пошлины на китайские электромобили

Сегодня Европейская комиссия сообщит китайским автопроизводителям о том, что со следующего месяца она временно применит дополнительные пошлины в размере до 25% на импортируемые электромобили из КНР, сообщает Financial Times.

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Комиссия применит тарифы из-за того, что она называет - чрезмерными госсубсидиями. Аналитики говорят, что временный тарифный барьер против китайских электромобилей будет от 10 до 25%.

По данным китайской таможни, на ЕС в этом году пришлось 37% экспорта EV.