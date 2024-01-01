ЄС вводить 25% мита на китайські електромобілі

Сьогодні Європейська комісія повідомить китайським автовиробникам про те, що з наступного місяця вона тимчасово застосує додаткові мита в розмірі до 25% на імпортовані електромобілі з КНР, повідомляє Financial Times.

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Комісія застосує тарифи через те, що вона називає - надмірними держсубсидіями. Аналітики кажуть, що тимчасовий тарифний бар’єр проти китайських електромобілів буде від 10 до 25%.

За даними китайської митниці, на ЄС в цьому році припало 37% експорту EV.