Автофанати обрали бренд, який Stellantis має “вбити” першим

На фоні гучної заяви Stellantis, що керівництво компанії може “вбити” неприбуткові бренди, наші колеги з Carscoops вирішили провести цікаве опитування серед автомобільних фанатів й дізнатись, який саме автовиробник, на їх думку, повинен зникнути першим.

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Останні новини були зосереджені на невизначеності долі Maserati, однак майже 25% опитуваних вважають, що спершу Stellatis має відмовитись від Chrysler. Ймовірно, причиною такого результату опитування є низька популярність американського автовиробника.

На другому місці з 17% посів бренд флагманських авто DS, а третє – Vauxhall. Під цим брендом на ринку Британії продаються моделі Opel й 11% автофанатів визнають його існування марним. Водночас п’ятірку закриває італійська компанія Lancia, яка отримала 10% голосів.

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Цікаво, що збитковий Maserati отримав 5%, тоді як решта брендів - Opel, Fiat, Dodge, Citroen, Ram, Peugeot, Alfa Romeo та Jeep, розмістились в цьому порядку, набравши від 4 до 2 відсотків голосів, що зробило Jeep брендом, який має найбільшу прихильність серед автомобільних ентузіастів.