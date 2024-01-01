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Автофанати обрали бренд, який Stellantis має “вбити” першим

За результатами неофіційного опитування Jeep, Alfa Romeo та Peugeot мають найбільше прихильників й повинні існувати, тоді як один культовий американський бренд, за версією автофанатів, повинен припинити існування.
Автофанати вважають, що Chrysler має припинити своє існування - Auto24

ФОТО: Chrysler|

Chrysler Pacifica

Данило Северенчук
logo10 серпня, 15:00
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На фоні гучної заяви Stellantis, що керівництво компанії може “вбити” неприбуткові бренди, наші колеги з Carscoops вирішили провести цікаве опитування серед автомобільних фанатів й дізнатись, який саме автовиробник, на їх думку, повинен зникнути першим.

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Останні новини були зосереджені на невизначеності долі Maserati, однак майже 25% опитуваних вважають, що спершу Stellatis має відмовитись від Chrysler. Ймовірно, причиною такого результату опитування є низька популярність американського автовиробника.

На другому місці з 17% посів бренд флагманських авто DS, а третє – Vauxhall. Під цим брендом на ринку Британії продаються моделі Opel й 11% автофанатів визнають його існування марним. Водночас п’ятірку закриває італійська компанія Lancia, яка отримала 10% голосів.

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Цікаво, що збитковий Maserati отримав 5%, тоді як решта брендів - Opel, Fiat, Dodge, Citroen, Ram, Peugeot, Alfa Romeo та Jeep, розмістились в цьому порядку, набравши від 4 до 2 відсотків голосів, що зробило Jeep брендом, який має найбільшу прихильність серед автомобільних ентузіастів.

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