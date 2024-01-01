Maserati може отримати нових власників

Керівництво Stellantis залишилося незадоволеним результатами за перше півріччя. Нещодавно генеральний директор Карлос Таварес заявив, що збиткові компанії будуть знищені. Однак, як передає Motor1, конгломерат може передати бренди іншим автовиробникам.

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Першим отримати нових власників мо;е Maserati. Цю інформацію підтвердила головний фінансовий директор Stellantis Наталі Найт. Вона визнала, що в майбутньому бренд Maserati може бути проданий новому власнику в разі надходження задовільної пропозиції.

Ця заява надійшла незабаром після слабких результатів продажів за перше півріччя 2024 року. Протягом червня Maserati реалізувала 6500 автівок, що на 50% менше порівняно з першою половиною 2023 року, коли було поставлено 15300 автомобілів.

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Automotive News Europe повідомляє, що майбутнє бренду виглядає похмурим, адже нові моделі, за винятком електричного MC20, який вийде наступного року, навряд чи будуть представлені до 2027 року. Суперкар Folgore навряд чи покращить показник продажів, враховуючи, що це буде нішева модель із високою ціною.