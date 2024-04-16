Італійський автовиробник, що належить концерну Stellantis, представив повністю електричний тримоторний кабріолет потужністю 818 к.с.

Модель GranCabrio Folgore стане альтернативою GranTurismo Folgore, з яким вона поділяє спільну трансмісію. Кабріолет оснащено Т-подібною літій-іонною батареєю на 92,5 кВт-год, з яких використовується лише 83 кВт-год. Два двигуни знаходяться на задній осі, а один – на передній.

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Кожен з них може витримати до 300 кВт потужності, що загалом дає 900 кВт, або ж 1207 к.с., однак, автовиробник обмежив загальну потужність на позначці в 818 к.с., у режимі “MaxBoost”. У стандартному режимі доступна потужність становить 751 к.с.

Maserati заявляє, що при рекуперативному гальмуванні батарея авто може приймати заряд потужністю в 400 кВт. Від станції швидкої зарядки авто приймає 270 кВт, чого достатньо, аби зарядити акумулятор з 20 до 80 відсотків всього за 18 хвилин.

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Попри те, що автомобіль має 800-вольтову архітектуру, GranCabrio Folgore також отримав спеціальний “підсилювач струму”, що дозволить заряджати автомобіль від старіших станцій, які не розраховані на 800 В. В такому разі батарея автомобіля зможе прийняти лише 50 кВт.

З цікавих особливостей – пелюстки під кермом. Вони слугують не для перемикання передач, а для вибору рівня регенерації заряду. Також GranCabrio Folgore має спеціальну систему, яка підказує водію, який режим рекуперації слід обрати, аби досягти максимального запасу ходу в 450 км.

Кабріолет має багатоважільну підвіску позаду та поперечні важелі спереду, що забезпечують чудову керованість під час активної їзди та комфорт у повсякденному житті. В салоні авто пропонує всі сучасні зручності, включаючи навіть обігрів шиї водія та пасажира, який вбудований в сидіння.

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Компанія поки не розкриває точну ціну автомобіля. Як повідомляється, вартість розкриють згодом, коли автомобілі вже будуть у дилерів. Експерти зазначають, що майбутнім власникам GranCabrio Folgore доведеться віддати за нього шестизначну суму.