Сенсаційну заяву зробив минулого тижня керманич автоконцерну Stellantis Карлос Таварес. Він підтвердив, що електромобілі марки Leapmotor можуть прописатися в Італії, якщо таке виробництво буде економічно доцільним.

Інсайдери Automotive News Europe стверджують, що йдеться про локалізацію «китайців» на фабриці FIAT Mirafiori у Турині. Зараз на заводі FIAT Mirafiori випускають міські хетчбеки FIAT 500/500e та Maserati Levante, причому обсяги продажів кросовера погані, тому його відставка – справа часу.

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За неофіційними даними, саме китайський Leapmotor є кандидатом на завантаження майданчика в Турині. У концерні Stellantis планують випускати в Італії до 150 тисяч китайських електромобілів щороку.

Виробництво «китайців» може розпочатися у 2026 або 2027 році, і такий план дуже ймовірний, адже Maserati Levante піде у відставку, а його наступник пропишеться на заводі в Кассіно. Малолітражні FIAT 500 припинять випускати наприкінці 2026 року, отже виробничі потужності потрібно буде чимось завантажити.

Фіндиректор Stellantis Наталі Найт вже називала Leapmotor «15-м брендом у портфоліо концерну». Минулої осені у стартап інвестували півтора мільярда євро: автогігант викупив 21% акцій фірми Leapmotor і створив у Нідерландах спільне підприємство з китайською стороною.

Минулого року виробництво на фабриці FIAT Mirafiori скоротилося на 9,3% – до 95 тисяч одиниць. Частка Maserati Levante – близько десяти відсотків (менше ніж 9000 штук). При цьому Stellantis взяла на себе зобов’язання збільшити виробництво автомобілів в Італії до одного мільйона штук до кінця десятиліття: випуск «китайців» дозволить виконати цей план.