Maserati підтвердила, що представить GranCabrio, відкриту версію GranTurismo, у 2023 році. Разом із цим оголошенням компанія показала перші офіційні фотографії прототипу GranCabrio.

Кабріолет вирушає на вулиці Модени для перших етапів тестування. Витончені лінії та характерну решітку радіатора можна побачити навіть під камуфляжем.

Тут видно спортивні вихлопні труби, тобто перед нами одна з версій автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Втім, ця модель також буде пропонуватися як повністю електричний автомобіль.

Подібно до GranTurismo, силові агрегати починатимуться від твін-турбо V6 MC20. 3,0-літровий двигун видає 483 к.с. і крутний момент 600 Нм, завдяки якому купе зможе розігнатись до 100 км/год лише за 3,9 секунди.

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Оптимізована версія того ж двигуна пропонує матиме 543 к.с. та 650 Нм крутного моменту в GranTurismo, що дозволяє розганяти його до 100 км/год за 3,3 секунди.

Maserati також підтвердила, що GranCabrio отримає й електричну силову установку.

Очікується, що він буде таким, як у GranTurismo Folgore: 751 к.с. та 1350 Нм, повним приводом і великим потенціалом прискорення. Завдяки технології 800-вольтової батареї він також повинен швидко заряджатися.

В салоні між GranCabrio та GranTurismo буде мало змін: 12,2-дюймова цифрова панель приладів і 12,3-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, а також ще один 8,8-дюймовий сенсорний екран.

Maserati має провести випробування цього та інших прототипів моделей на дорозі та треку, перш ніж наступного року представити GranCabrio для продажу як автомобіль 2024 року випуску.

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