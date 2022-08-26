Італійці мають вроджене почуття стилю, тому їх автомобілі завжди виділяються оригінальним дизайном. В Україні існує клуб поціновувачів італійських авто, в якому є справді унікальні екземпляри.

Найбільш відомі та дорогі італійські автомобілі – Ferrari, Lamborghini та Maserati. Існують також більш доступні Alfa Romeo, Lancia та Fiat, а також комерційні Iveco. Всі вони мають власний неповторний стиль, який подобається багатьом поціновувачам автомобільного дизайну.

Цікаво, що в Україні існують деякі італійські автомобілі, яких навіть немає в Італії, стверджують у ТопЖир.

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Одну із найдорожчих Ferrari в Україну завіз молодий айтішник у напередодні війни. Мова про SF90 Stradale вартістю близько $1 мільйона! Але це не єдина в Україні Феррарі, що може викликати подив навіть у Монако.

Про це нам розповів Сергій Летун, засновник клубу шанувальників італійських авто ALFMOTORCLUB. За його словами, навіть у цей непростий період до нас завезли не один італійський спорткар вартістю у кілька сотень тисяч євро. Серед них – єдиний у нашій країні Ferrari F8 Tributo.

Є в Україні і такі автомобілі, про які мало хто чув у Італії. Наприклад, рожева Ferrari 360 Spider Sbarro – таких машин лише 2 (дві!) на весь світ. До речі, попри війну, цей ексклюзив залишається в Україні, а ось де саме – таємниця.

Ще один дуже рідкісний італійський шедевр — Alfa Romeo 8C Competizione. Всього було випущено 500 екземплярів! І в Україні таких три, принаймні, було три. Одна із них – версія Quadrifoglio (таких взагалі було зроблено лише 20 штук). Ця модель коштувала чверть мільйона доларів, а одним із власників цього раритетного янгтаймера був Андрій Здесенко (кілька років тому він продав цю красуню), уродженець Дніпра, що входить у ТОП-100 найбагатших людей України.

Взагалі, на переконання Сергія, любов до італійських авто – почуття прекрасне. Бо Ferrari це чи Alfa Romeo купляють емоційні люди зі смаком, які озираються на свою машину, коли йдуть від неї додому, а коли до неї – насолоджуються ще на шляху до неї.



Сергій Летун, засновник клубу шанувальників італійських авто в Україні

Якщо говорити про раритетні італійські автомобілі, то деякі з них потрапили до України ще за часів СРСР, а інші — у дев’яностих. З-поміж них є дуже різноманітні та цінні моделі на кшталт лімузина Мазераті чи присвяченого 100-річному ювілею Maserati Shamal.

Також слід згадати Ferrari F355, на якій їздив Каха Каладзе, Ferrari 456 і, звичайно, багатостраждальний Lamborghini Diablo з Донецька – ці та інша італійські спорткари входять у рейтинг найкрутіших авто 90-х і 2000-х в Україні.





В Україні навіть є рідкісний Diablo VT 6.0 2000 року з 550-сильним V12, унікальний екземпляр культового Дьябло, який був зроблений спеціально для тодішнього президента Lamborghini Франца-Йозефа Пефгена! Ціна? Невідомо, але точно не менше кількох сотень тисяч доларів.

Варто згадати і про Lamborghini LM – цей позашляховик вважається не просто раритетним, а мрією кожного шанувальника ексклюзивних італійських авто. Колись в Україні таких було кілька, але на жаль, їх перепродали за кордон. Утім, за нашою інформацією, один LM таки залишився в нашій країні. Нагадаємо, один із них належав Юрію Косюку, другий — Ігорю Тарасюку. Один із них (Косюка) наче продали, а Тарасюк, за нашою інформацією, вирішив залишити його у своїй колекції. Усього з 1986 по 1993 роки було випущено трохи більше ніж 300 таких авто.

Особливої уваги заслуговують ексклюзивні Lancia. В Україні є навіть ралійні зірки! А саме — культові Lancia Delta Integrale, вартість яких може бути більшою за ціну нових Феррарі!

Зустрічаються в Україні ну дуже старовинні «італійці». Наприклад, цей Fiat 1100B 1937 року – у ньому хоч і мало що залишилось від оригіналу, але все одно це раритет з історією, та ще й трофейний.

І хоча існує думка, що заможні українці їздять на “Мерседесах” чи “Роллсах”, насправді в автопарках багатіїв з вірогідністю 99% є щось італійське – так би мовити, для душі.