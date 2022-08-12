За п'ять років ціна суперкара зросла вдвічі. Ferrari F50 Тайсона – один із 55 екземплярів, призначених для ринку Північної Америки.

На аукціоні Gooding & Company, який пройде 19-20 серпня, пустять з молотка один із найцінніших автомобілів із колекції чемпіона світу з боксу Майка Тайсона. Востаннє машину виставляли на торги, і тоді вона коштувала вдвічі дешевше, ніж зараз.

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На те є кілька причин: це не тільки автомобіль із гаража знаменитості, а й один із 349 випущених екземплярів F50, а квота для США взагалі склала всього 55 машин.

Спорткупе з номером шасі 104220 залишило конвеєр заводу Ferrari у лютому 1996 року і було відвантажено каліфорнійському дилеру Beverly Hills Sports Car у США. На той момент це був один із найпрогресивніших автомобілів італійської марки: він створювався на основі технологій, запозичених з Формули-1, а його основним конкурентом був McLaren F1.

Тайсон придбав цей Ferrari F50 у середині 90-х, коли його кар'єра була на піку, і він отримував до 30 мільйонів доларів за один бій. На момент продажу 2001 року на одометрі було близько восьми тисяч кілометрів, і в такому вигляді машина дісталася комп'ютерному магнату та співзасновнику Infospace Кевіну Маркусу.

З того часу автомобіль змінив не одного власника, пережив капітальний ремонт вартістю 75 тисяч доларів і отримав сертифікат Ferrari Classiche. На момент продажу його пробіг не перевищує 10 тисяч кілометрів.

За попередніми оцінками, на майбутньому аукціоні за цей екземпляр вдасться отримати від 4,5 до 5,5 мільйона доларів. Для порівняння: коли автомобіль перепродавали п'ять років тому, 2017 року, його оцінювали у 2,2-2,4 мільйони доларів.