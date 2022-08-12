За пять лет цена суперкара выросла вдвое. Ferrari F50 Тайсон – один из 55 экземпляров, предназначенных для рынка Северной Америки.

На аукционе Gooding & Company, который пройдет 19-20 августа, пустят с молотка один из самых ценных автомобилей из коллекции чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Последний раз машину выставляли на торги, и тогда она стоила вдвое дешевле, чем сейчас.

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На это есть несколько причин: это не только автомобиль из гаража знаменитости, но и один из 349 выпущенных экземпляров F50, а квота для США вообще составила всего 55 машин.

Спорткупе с номером шасси 104220 покинуло конвейер завода Ferrari в феврале 1996 года и было отгружено калифорнийскому дилеру Beverly Hills Sports Car в США. На тот момент это был один из самых прогрессивных автомобилей итальянской марки: он создавался на основе технологий, взятых из Формулы-1, а его основным конкурентом был McLaren F1.

Тайсон приобрел этот Ferrari F50 в середине 90-х, когда его карьера была на пике, и получал он до 30 миллионов долларов за один бой. На момент продажи 2001 года на одометре было около восьми тысяч километров, и в таком виде машина досталась компьютерному магнату и соучредителю Infospace Кевину Маркусу.

С тех пор автомобиль сменил не одного владельца, пережил капитальный ремонт стоимостью 75 тысяч долларов и получил сертификат Ferrari Classiche. К моменту продажи его пробег не превышает 10 тысяч километров.