За пять лет цена суперкара выросла вдвое. Ferrari F50 Тайсон – один из 55 экземпляров, предназначенных для рынка Северной Америки.
На аукционе Gooding & Company, который пройдет 19-20 августа, пустят с молотка один из самых ценных автомобилей из коллекции чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Последний раз машину выставляли на торги, и тогда она стоила вдвое дешевле, чем сейчас.
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На это есть несколько причин: это не только автомобиль из гаража знаменитости, но и один из 349 выпущенных экземпляров F50, а квота для США вообще составила всего 55 машин.
Спорткупе с номером шасси 104220 покинуло конвейер завода Ferrari в феврале 1996 года и было отгружено калифорнийскому дилеру Beverly Hills Sports Car в США. На тот момент это был один из самых прогрессивных автомобилей итальянской марки: он создавался на основе технологий, взятых из Формулы-1, а его основным конкурентом был McLaren F1.
Тайсон приобрел этот Ferrari F50 в середине 90-х, когда его карьера была на пике, и получал он до 30 миллионов долларов за один бой. На момент продажи 2001 года на одометре было около восьми тысяч километров, и в таком виде машина досталась компьютерному магнату и соучредителю Infospace Кевину Маркусу.
С тех пор автомобиль сменил не одного владельца, пережил капитальный ремонт стоимостью 75 тысяч долларов и получил сертификат Ferrari Classiche. К моменту продажи его пробег не превышает 10 тысяч километров.
По предварительным оценкам, на предстоящем аукционе за этот экземпляр удастся получить от 4,5 до 5,5 миллионов долларов. Для сравнения, когда автомобиль перепродавали пять лет назад, в 2017 году его оценивали в 2,2-2,4 миллиона долларов.