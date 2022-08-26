Итальянцы имеют врожденное чувство стиля, поэтому их автомобили всегда выделяются оригинальным дизайном. В Украине существует клуб ценителей итальянских авто, в котором есть действительно уникальные экземпляры.

Самые известные и дорогие итальянские автомобили – Ferrari, Lamborghini и Maserati. Есть также более доступные Alfa Romeo, Lancia и Fiat, а также коммерческие Iveco. Все они имеют собственный неповторимый стиль, который нравится многим ценителям автомобильного дизайна.

Интересно, что в Украине есть некоторые итальянские автомобили, которых даже нет в Италии, утверждают в ТопЖир.

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Одну из самых дорогих Ferrari в Украину завез молодой айтишник в канун войны. Речь о SF90 Stradale стоимостью около $1 миллиона! Но это не единственная в Украине Феррари, что может вызвать удивление даже в Монако.

Об этом рассказал Сергей Летун, основатель клуба поклонников итальянских авто ALFMOTORCLUB. По его словам, даже в этот непростой период к нам завезли не один итальянский спорткар стоимостью несколько сотен тысяч евро. Среди них – единственный в нашей стране Ferrari F8 Tributo.

Есть в Украине и такие автомобили, о которых мало кто слышал в Италии. Например, розовая Ferrari 360 Spider Sbarro – таких машин всего 2 (две!) на весь мир. Кстати, несмотря на войну, этот эксклюзив остается в Украине, а вот где именно – тайна.

Еще один очень редкий итальянский шедевр – Alfa Romeo 8C Competizione. Всего было выпущено 500 экземпляров! И в Украине таких три, по крайней мере, было три. Одна из них – версия Quadrifoglio (таких вообще было сделано всего 20 штук). Эта модель обошлась в четверть миллиона долларов, а одним из владельцев этого раритетного янгтаймера был Андрей Здесенко (несколько лет назад он продал эту красавицу), уроженец Днепра, входящий в ТОП-100 самых богатых людей Украины.

Вообще, по убеждению Сергея, любовь к итальянским авто – чувство прекрасное. Потому что Ferrari или Alfa Romeo покупают эмоциональные люди со вкусом, которые оглядываются на свою машину, когда идут от нее домой, а когда к ней – наслаждаются еще на пути к ней.



Сергей Летун, основатель клуба поклонников итальянских авто в Украине

Если говорить о раритетных итальянских автомобилях, то некоторые из них попали в Украину еще при СССР, а другие — в девяностых. Среди них очень разнообразные и ценные модели вроде лимузина Мазерати или посвященного 100-летнему юбилею Maserati Shamal.

Также следует вспомнить Ferrari F355, на которой ездил Каха Каладзе, Ferrari 456 и, конечно, многострадальный Lamborghini Diablo из Донецка – эти и другие итальянские спорткары входят в рейтинг самых крутых авто 90-х и 2000-х в Украине.





В Украине даже есть редкий Diablo VT 6.0 2000 года с 550-сильным V12, уникальный экземпляр культового Дьябло, сделанный специально для тогдашнего президента Lamborghini Франца-Йозефа Пефгена! Цена? Неизвестно, но точно не меньше нескольких сотен тысяч долларов.

Стоит упомянуть и о Lamborghini LM – этот внедорожник считается не просто раритетным, а мечтой каждого поклонника эксклюзивных итальянских авто. Когда-то в Украине таких было несколько, но, к сожалению, их перепродали за границу. Впрочем, по нашей информации, один LM остался в нашей стране. Напомним, один из них принадлежал Юрию Косюку, второй – Игорю Тарасюку. Один из них (Косюка) продали, а Тарасюк, по нашей информации, решил оставить его в своей коллекции. Всего с 1986 по 1993 годы было выпущено чуть более 300 таких авто.

Особого внимания заслуживают эксклюзивные Lancia. В Украине есть даже раллийные звезды! А именно — культовые Lancia Delta Integrale, стоимость которых может быть больше цены новых Феррари!

Встречаются в Украине очень старинные “итальянцы". К примеру, этот Fiat 1100B 1937 года – в нем хоть и мало что осталось от оригинала, но все равно это раритет с историей, да еще и трофейный.