Maserati подтвердила, что представит GranCabrio, открытую версию GranTurismo, в 2023 году. Вместе с этим объявлением компания показала первые официальные фотографии прототипа GranCabrio.

Кабриолет отправляется на улицы Модены для первых этапов тестирования. Изящные линии и характерную решетку радиатора можно увидеть даже под камуфляжем.

Здесь видны спортивные выхлопные трубы, то есть перед нами одна из версий автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Впрочем, эта модель также будет предлагаться как полностью электрический автомобиль.

Подобно GranTurismo, силовые агрегаты будут начинаться от твин-турбо V6 MC20. 3,0-литровый двигатель выдает 483 л.с. и крутящий момент 600 Нм, благодаря которому купе сможет разогнаться до 100 км/ч всего за 3,9 секунды.

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Оптимизированная версия того же двигателя предлагает 543 л.с. и 650 Нм крутящего момента в GranTurismo, что позволяет разгонять его до 100 км/ч за 3,3 секунды.

Maserati также подтвердила, что GranCabrio получит и электрическую силовую установку.

Ожидается, что она будет такой, как у GranTurismo Folgore: 751 л.с. и 1350 Нм, с полным приводом и большим потенциалом ускорения. Благодаря технологии 800-вольтовой батареи, она также должна быстро заряжаться.

В салоне между GranCabrio и GranTurismo будет мало изменений: 12,2-дюймовая цифровая панель приборов и 12,3-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, а также еще один 8,8-дюймовый сенсорный экран.

Maserati должна провести испытания этого и других прототипов моделей на дороге и треке, прежде чем в следующем году представить GranCabrio для продажи как автомобиль 2024 года выпуска.

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