Сенсационное заявление сделал на прошлой неделе глава автоконцерна Stellantis Карлос Таварес. Он подтвердил, что электромобили марки Leapmotor могут прописаться в Италии, если такое производство будет экономически целесообразным.

Инсайдеры Automotive News Europe утверждают, что речь идет о локализации "китайцев" на фабрике FIAT Mirafiori в Турине. Сейчас на заводе FIAT Mirafiori выпускают городские хэтчбеки FIAT 500/500e и Maserati Levante, причем объемы продаж кроссовера плохие, поэтому его отставка – дело времени.

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По неофициальным данным, именно китайский Leapmotor является кандидатом на загрузку площадки в Турине. В концерне Stellantis планируют выпускать в Италии до 150 тысяч китайских электромобилей ежегодно.

Производство "китайцев" может начаться в 2026 или 2027 году, и такой план очень вероятен, ведь Maserati Levante уйдет в отставку, а его преемник пропишется на заводе в Кассино. Малолитражные FIAT 500 прекратят выпускать в конце 2026 года, так что производственные мощности нужно будет чем-то загрузить.

Финдиректор Stellantis Натали Найт уже называла Leapmotor "15-м брендом в портфолио концерна". Прошлой осенью в стартап инвестировали полтора миллиарда евро: автогигант выкупил 21% акций фирмы Leapmotor и создал в Нидерландах совместное предприятие с китайской стороной.

В прошлом году производство на фабрике FIAT Mirafiori сократилось на 9,3% – до 95 тысяч единиц. Доля Maserati Levante – около десяти процентов (менее 9000 штук). При этом Stellantis взяла на себя обязательство увеличить производство автомобилей в Италии до одного миллиона штук до конца десятилетия: выпуск "китайцев" позволит выполнить этот план.