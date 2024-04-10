Італійський кросовер потужністю від 300 до 530 к.с. доступний в Україні за ціною від 71,6 до 117 тисяч євро.

Офіційні дилери Maserati в Україні розпочали продажі нового кросовера люкс-класу Maserati Grecale. Він прийшов на заміну більшому кросоверу Levante.

До речі офіційна інформація про Grecale

Назва нового кросовера походить від «Грекаль» – сильного, прохолодного середземноморського вітру, який приносить нову хвилю технологій, продуктивності та дизайну..

Називати автомобілі на честь найвідоміших у світі вітрів, стало традицією італійського бренду з 1963 року, коли вперше з’явився Mistral. Надалі назвами моделей були Ghibli, Bora, Merak та Khamsin. У 2016 році перший SUV бренду отримав назву Levante. Тепер настав час для Grecale.

Grecale з довжиною у 4846 мм, шириною 1948 мм та висотою 1670 мм має модний нині вигляд купе-кросовера. Повнопривідний Grecale оснащений найновішими варіантами двигунів. Серед них – двигун з системою «м’якого» гібриду MHEV, об’ємом 2,0 л. і потужністю 300 к.с. (в комплектації GT) або 330 к.с. (в комплектації Modena), чи 3,0-літровий V6 Nettuno потужністю 530 к.с. (в комплектації Trofeo).

В салоні Grecale – 12,3-дюймовий TFT-приладова панель, два розташованих по центру дисплея (на 12,3 і 8,8 дюймів). Для пасажирів заднього ряду теж є сенсорний дисплей клімат-контролю. Двері не мають традиційних ручок – зовні вони сенсорні, а всередині – кнопки.

Володимир Козюба, Генеральний директор ТОВ «ГРАНД АВТОМОТІВ УКРАЇНА», дистриб’ютора Maserati в Україні: «Після 10-річної плідної співпраці центральний італійський офіс Maserati продовжив ексклюзивний дистриб'юторський контракт із нашою компанією. Дуже символічно, що перезавантаження починається з моделі Grecale, такої довгоочікуваної на нашому ринку! Наступні нові моделі також будуть в Україні – це культовий Maserati GranTurismo і спортивний Maserati MC20».

В Україні наразі доступні 2 версії Grecale:

GT ціною від 71 600 Євро

Modena ціною від 88 700 Євро

В індивідуальному замовленні будуть доступні Grecale у версії Trofeo за ціною 117 000 Євро. Також у найближчому майбутньому стане доступною електрична версія Grecale – Folgore, що з італійської перекладається, як «блискавка».

Нагадаємо, що ще минулого року у Польщі з’явились запчастини для Grecale.