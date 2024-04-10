Итальянский кроссовер мощностью от 300 до 530 л.с. доступен в Украине по цене от 71,6 до 117 тысяч евро.

Официальные дилеры Maserati в Украине начали продажи нового кроссовера люкс-класса Maserati Grecale. Он пришел на замену более крупному кроссоверу Levante.

Кстати официальная информация о Grecale

Название нового кроссовера происходит от "Грекаль" – сильного, прохладного средиземноморского ветра, который приносит новую волну технологий, производительности и дизайна.

Называть автомобили в честь самых известных в мире ветров, стало традицией итальянского бренда с 1963 года, когда впервые появился Mistral. В дальнейшем названиями моделей были Ghibli, Bora, Merak и Khamsin. В 2016 году первый SUV бренда получил название Levante. Теперь пришло время для Grecale.

Grecale с длиной в 4846 мм, шириной 1948 мм и высотой 1670 мм получил модный ныне вид купе-кроссовера. Полноприводный Grecale оснащен новейшими вариантами двигателей. Среди них – двигатель с системой "мягкого" гибрида MHEV, объемом 2,0 л. и мощностью 300 л.с. (в комплектации GT) или 330 л.с. (в комплектации Modena), или 3,0-литровый V6 Nettuno мощностью 530 л.с. (в комплектации Trofeo).

В салоне Grecale – 12,3-дюймовый TFT-приборная панель, два расположенных по центру дисплея (на 12,3 и 8,8 дюймов). Для пассажиров заднего ряда тоже есть сенсорный дисплей климат-контроля. Двери не имеют традиционных ручек – снаружи они сенсорные, а внутри – кнопки.

Владимир Козюба, Генеральный директор ООО "ГРАНД АВТОМОТИВ УКРАИНА", дистрибьютора Maserati в Украине: "После 10-летнего плодотворного сотрудничества центральный итальянский офис Maserati продлил эксклюзивный дистрибьюторский контракт с нашей компанией. Очень символично, что перезагрузка начинается с модели Grecale, такой долгожданной на нашем рынке! Следующие новые модели также будут в Украине – это культовый Maserati GranTurismo и спортивный Maserati MC20".

В Украине сейчас доступны 2 версии Grecale:

GT ценой от 71 600 Евро

Modena ценой от 88 700 Евро

В индивидуальном заказе будут доступны Grecale в версии Trofeo по цене 117 000 Евро. Также в ближайшем будущем станет доступной электрическая версия Grecale – Folgore, что с итальянского переводится, как "молния".

Напомним, что еще в прошлом году в Польше появились запчасти для Grecale.