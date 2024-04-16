Итальянский автопроизводитель, принадлежащий концерну Stellantis, представил полностью электрический трехмоторный кабриолет мощностью 818 л.с.

Модель GranCabrio Folgore станет альтернативой GranTurismo Folgore, с которым она разделяет общую трансмиссию. Кабриолет оснащен Т-образной литий-ионной батареей на 92,5 кВт-ч, из которых используется только 83 кВт-ч. Два двигателя находятся на задней оси, а один – на передней.

Читайте также: В Украине начались продажи Maserati Grecale: известна цена

Каждый из них может выдержать до 300 кВт мощности, что в целом дает 900 кВт, или 1207 л.с., однако, автопроизводитель ограничил общую мощность на отметке в 818 л.с., в режиме "MaxBoost". В стандартном режиме доступная мощность составляет 751 л.с.

Maserati заявляет, что при рекуперативном торможении, батарея авто может принимать заряд мощностью в 400 кВт. От станции быстрой зарядки авто принимает 270 кВт, чего достаточно, чтобы зарядить аккумулятор с 20 до 80 процентов всего за 18 минут.

Также интересно: Вместо Maserati Levante в Италии будут выпускать китайские электромобили

Несмотря на то, что автомобиль имеет 800-вольтовую архитектуру, GranCabrio Folgore также имеет специальный "усилитель тока", что позволит заряжать автомобиль от старых станций, которые не рассчитаны на 800 В. В таком случае батарея автомобиля сможет принять только 50 кВт.

Из интересных особенностей – лепестки под рулем. Они служат не для переключения передач, а для выбора уровня регенерации заряда. Также GranCabrio Folgore имеет специальную систему, которая подсказывает водителю какой режим рекуперации следует выбрать, чтобы достичь максимального запаса хода в 450 км.

Кабриолет получил многорычажную подвеску сзади и поперечные рычаги спереди, что обеспечивают превосходную управляемость во время активной езды и комфорт в повседневной жизни. В салоне авто предлагает все современные удобства, включая даже обогрев шеи водителя и пассажира, который встроен в сиденье.

Читайте также: Электрический MC20 Folgore станет самым мощным в истории Maserati

Компания пока не раскрывает точную цену автомобиля. Как сообщается, стоимость раскроют позже, когда автомобили уже будут у дилеров. Эксперты отмечают, что будущим владельцам GranCabrio Folgore придется отдать за него шестизначную сумму.