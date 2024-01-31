Производитель роскошных автомобилей продолжает работать над полностью электрической версией своего суперкара MC20 Folgore, выход в свет которого планируется в следующем году.

Выход этого сверхмощного новичка на подиум станет ключевой частью плана фирмы "Dare Forward 2030", согласно которому Maserati будет до конца десятилетия производителем только электромобилей.

Ожидается, что MC20 Folgore сначала покажут в форме кабриолета Cielo - в отличие от MC20 с двигателем внутреннего сгорания, который впервые появился в виде купе еще в 2020 году. После этого появятся новый полностью электрический флагман SUV от Maserati, а также седан Quattroporte EV.

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"BEV будет первым как Cielo кабриолет. Мы работаем над купе, но Cielo подходит к электромобилю по характеру: небо, ощущение, производительность, это действительно как полное купе с поднятой крышей", – раскрыл некоторые секреты вице-президент фирмы по разработке Федерико Ландини.

Выпустив MC20 два года назад, Maserati продемонстрировала шасси с батареей электрической версии Folgore расположенной за монококом, где обычно располагался 30-литровый твин-турбо двигатель Nettuno V6 модели ICE.

Правда на этот раз Ландини не прокомментировал размер батареи или предполагаемый запас хода автомобиля, но он подтвердил, что MC20 Folgore будет использовать тот же трехмоторный силовой агрегат, что и GranTurismo Folgore EV.

В свое время руководитель отдела планирования продукции фирмы Франческо Тонон отмечал, что GranTurismo Folgore будет иметь "гораздо больше 1200 л.с. установленной мощности", поэтому новый MC20 Folgore вероятно будет значительно тяжелее относительно своих аналогов с двигателем внутреннего сгорания и предлагать самую сильную производительность из всех вариантов MC20.

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Правда у GranTurismo Folgore обещанная выходная мощность 1183 л.с. уменьшена до 750 л.с. с все еще внушительным крутящим моментом в 1350 Нм.

GranTurismo Folgore разгоняется до 100 км/ч за 27 секунды и развивает максимальную скорость 318 км/ч несмотря на относительно большой вес 2260 кг. Поэтому значительно легший полностью электрический MC20 должен быть еще быстрее конкурируя с такими автомобилями как Lotus Evija и Pininfarina Battista

Ожидается, что MC20 Folgore будет быстрее в ускорении, чем бензиновый MC20, который разгоняется до 100 км/ч за 29 секунды.

О цене пока ничего не известно. Однако уже сейчас утвердительно можно говорить о довольно высокой стоимости нового и самого мощного в истории Maserati суперкара.

Фото: Maserati