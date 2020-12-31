По Киеву ездит необычный Maserati Coupe. Сама машина не то чтобы редкая, да и стоит сейчас не очень много. Удивляет номер авто.

Спорткар Мазерати на дипломатических номерах, да еще и каких. Дело в том, что код 212 закреплен за миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине. Как правило, эта организация использует совсем другие авто – Toyota Land Cruiser и Nissan Patrol.

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Интересно, зачем Красному Кресту Maserati? Может, для быстрой доставки донорских органов для трансплантации?

Напомним, что Maserati Coupe выпускали с 2001 по 2007 годы и всего собрали 5371 авто. Спорткар оснащен 4,2-литровым 390-сильным V8 и способен разогнаться до сотни за 4,9 с и развить 285 км / ч.