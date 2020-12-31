По Києву їздить незвичайний Maserati Coupe. Сама машина не те щоб рідкісна, та й коштує зараз не дуже багато. Дивує номер авто.

Спорткар Мазераті на дипломатичних номерах, та ще й яких. Справа в тому, що код 212 закріплений за місією Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні. Як правило, ця організація використовує зовсім інші авто - Toyota Land Cruiser і Nissan Patrol.

Читайте також: Мама любить швидкість: "саме та" Maserati мами Дубінського

Цікаво, навіщо Червоному Хресту Maserati? Може, для швидкої доставки донорських органів для трансплантації?

Нагадаємо, що Maserati Coupe випускали з 2001 по 2007 роки і всього зібрали 5371 авто. Спорткар оснащений 4,2-літровим 390-сильним V8 і здатний розігнатися до сотні за 4,9 с і розвинути 285 км / год.