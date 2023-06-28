Впервые в легендарной итальянской гонке Mille Miglia примет участие автономный автомобиль, за рулем которого не будет человека: Миланский политехнический университет выводит на гоночную трассу беспилотный болид.

Выбор техники для гонки в таком необычном статусе пал на культовый Maserati MC20 Cielo. Роскошный автомобиль наполнили технологическими компонентами для автономной езды. Машина готова, тестируется во дворе мастерской, на полигоне и даже на тихих улочках древнего Милана.

Никаких исключений организаторы гонок для этого автомобиля не делают – все машины на равных правах. Разница лишь в том, что Maserati заявлен в гонку без экипажа.

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Конечно, смотритель в салоне будет, поскольку по юридическим причинам автомобилю не позволено двигаться полностью автономно. Куратором станет Маттео Марзотто, который будет отмечать 70-летие победы своего дяди Джаннино в гонке 1000 Miglia 1953 года. Но вмешиваться в работу систем управления Маттео запрещено – смотритель и все. Правда, исключения здесь сделаны и они прописаны, поскольку здесь не искусственный интеллект, а запрограммированные на разные ситуации коды.

Презентация и будни беспилотных Maserati. Фото: polimi.it

Нынешний год для беспилотного автомобиля начальный в многоэтапном проекте. С Miglia 2023 года беспилотник стартует. После гонки тестовые испытания продолжатся, а уже в 2024 году роботизированное транспортное средство должно проехать 1500 км в полностью автономном режиме.

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Это стало возможным благодаря разрешению Министерства инфраструктуры и транспорта Италии на проведение тестов автономного вождения на дорогах общего пользования. Разрешение на такой разнообразный и длинный маршрут прописан отдельной строчкой.

Презентация и будни беспилотных Maserati. Фото: polimi.it

Технологию системы управления автономного транспортного средства Миланский политехнический университет не раскрывает, опасаясь экономического шпионажа. Известно только, что разработчики планируют тщательно изучить все задействованные ситуации на разных типах дорог, о чем рассказал профессор автоматизации политеха и руководитель проекта Серджио Саварези.

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Также стало известно, что спонсором этого амбициозного начинания выступило влиятельное технологическое подразделение итальянской администрации Autostrada.

Фотоплакат Politecnico di Milano