Вперше у легендарних італійських перегонах Mille Miglia візьме участь автономний автомобіль, за кермом якого не буде людини: Міланський політехнічний університет виводить на гоночну трасу безпілотний болід.

Вибір техніки для перегонів у такому незвичному статусі випав на культовий Maserati MC20 Cielo. Розкішну автівку наповнили технологічними компонентами для автономної їзди. Машина уже готова, тестується у дворі майстерні, на полігоні та навіть на тихих вуличках древнього Мілану.

Жодних винятків організатори гонок для цієї автівки не роблять – усі машини на рівних правах. Різниця лише в тому, що Maserati заявлений у гонку без екіпажу.

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Звісно, наглядач у салоні буде, оскільки з юридичних причин автомобілю не дозволено рухатися повністю автономно. “Куратором” стане Маттео Марзотто, який відзначатиме 70-річчя перемоги свого дядька Джанніно в гонці 1000 Miglia 1953 року. Але втручатися в роботу систем управління Маттео заборонено – наглядач та й годі. Щоправда, винятки тут зроблено і вони прописані, оскільки тут не штучний інтелект, а запрограмовані на різні ситуації коди.

Презентація та будні безпілотного Maserati. Фото: polimi.it

Нинішній рік для безпілотного автомобіля є початковим у багатоетапному проекті. З Miglia 2023 безпілотник стартує. Після гонки тестові випробування продовжаться, а вже у 2024 році роботизований транспортний засіб має проїхати 1500 кілометрів у повністю автономному режимі.

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Це все стало можливим завдяки дозволу Міністерства інфраструктури та транспорту Італії на проведення тестів автономного водіння на дорогах загального користування. Дозвіл на такий різноманітний і довгий маршрут прописаний окремим рядком.

Презентація та будні безпілотного Maserati. Фото: polimi.it

Технологію системи управління автономного транспортного засобу Міланський політехнічний університет не розкриває, побоюючись економічного шпигунства. Відомо тільки, що розробники планують ретельно вивчити усі задіяні ситуації на різних типах доріг, про що скупо розповів професор автоматизації політеху та керівник проекту Серджіо Саварезі.

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Також стало відомо, що спонсор цього амбітного почину виступив впливовий технологічний підрозділ італійської адміністрації Autostrada, що вже говорить великі ставки проекту.

Фотоплакат Politecnico di Milano