На харківському машинобудівному заводі "Корум Світло шахтаря" (ДТЕК Енерго) проведено успішні тести електромобіля, який керується в мережі 5G.

Тестування електромобіля відбулося в рамках реалізації першого в Україні пілотного проєкту цифрового підприємства Smart Factory 5G у мережі Private Network 5G, яку компанії Vodafone та Ericsson розгорнули на заводі. Інновація дає змогу замінити традиційну виробничу лінію безпілотними візками, які програмуються під потреби конкретного підприємства, та суттєво оптимізувати процес виробництва. Дистанційне управління підвищує безпеку персоналу, адже оператор електромобіля працює в безпечному місці й виконує роботи підвищеної небезпеки без ризику для життя.

До теми що дасть автомобілістам мережа 5G

Через відеокамери електромобіля оператор віддаленого центру управління бачить повну HD-картину того, що відбувається навколо, а вбудований в електромобіль 5G-модем забезпечує високу швидкість обміну даними. Електромобіль миттєво реагує на команди оператора із затримкою лише 20 мілісекунд, або ж 0,02 секунди. Таким чином, оператор відчуває ефект керування так, ніби він перебуває за кермом транспортного засобу особисто, а не дистанційно.

Подібне рішення вже використовують на заводі концерну Daimler “Factory 56” у Зіндельфінгені, де до виділеної мережі 5G компанії Ericsson підключені ручні інструменти та безпілотні візки для оптимізації процесу збирання автомобілів.

Довідка Авто24

Vodafone Україна спільно з ДТЕК Енерго, Ericsson та Corum Group влітку оголосили про старт першого в Україні проєкту Smart Factory 5G на машинобудівному заводі “Корум Світло шахтаря” у Харкові. За проєктом на заводі розгорнули приватну технологічну мережу (Private Network) зв'язку 5G, в яку наразі інтегруються мобільні пристрої, виробниче обладнання, керуючі пристрої та системи віддаленого й автоматизованого управління.