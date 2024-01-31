Виробник розкішних автомобілів продовжує працювати над повністю електричною версією свого суперкара MC20 Folgore, вихід у світ якого планується в наступному році.

Вихід цього надпотужного новачка на подіум стане ключовою частиною плану фірми «Dare Forward 2030», згідно з яким Maserati буде до кінця десятиліття виробником лише електромобілів.

Очікується, що MC20 Folgore спочатку покажуть у формі кабріолета Cielo — на відміну від MC20 з двигуном внутрішнього згоряння, який вперше з’явився у вигляді купе ще у 2020 році. Після цього з’являться новий повністю електричний флагман SUV від Maserati, а також седан Quattroporte EV.

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"BEV буде першим як Cielo – кабріолет. Ми працюємо над купе, але Cielo підходить до електромобіля за характером: небо, відчуття, продуктивність, це справді як повне купе з піднятим дахом", – розкрив деякі секрети віцепрезидент фірми з розробки Федеріко Ландіні.

Випустивши MC20 два роки тому, Maserati продемонструвала шасі з батареєю електричної версії Folgore, розташованою за монококом, де зазвичай розташовувався 3,0-літровий твін-турбо двигун Nettuno V6 моделі ICE.

Щоправда, цього разу Ландіні не прокоментував розмір батареї чи передбачуваний запас ходу автомобіля, але він підтвердив, що MC20 Folgore використовуватиме той самий тримоторний силовий агрегат, що й GranTurismo Folgore EV.

Свого часу керівник відділу планування продукції фірми Франческо Тонон зазначав, що GranTurismo Folgore матиме "набагато більше 1200 к.с. встановленої потужності", тож новий MC20 Folgore, ймовірно, буде значно важчим відносно своїх аналогів з двигуном внутрішнього згоряння і пропонуватиме найсильнішу продуктивність з усіх варіантів MC20.

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Щоправда, у GranTurismo Folgore обіцяна вихідна потужність 1183 к.с. зменшена до 750 к.с. із все ще значним крутним моментом у 1350 Нм.

GranTurismo Folgore розганяється до 100 км/год за 2,7 секунди та розвиває максимальну швидкість 318 км/год, попри відносно велику вагу 2260 кг. Отож, значно легший повністю електричний MC20 має бути ще швидшим, конкуруючи з такими автомобілями, як Lotus Evija та Pininfarina Battista

Очікується, що MC20 Folgore буде швидшим у прискоренні, ніж бензиновий MC20, який розганяється до 100 км/год за 2,9 секунди.

Про ціну поки що нічого не відомо. Однак вже зараз ствердно можна казати про доволі високу вартість нового і найпотужнішого в історії Maserati суперкара.

Фото: Maserati