Maserati может получить новых владельцев

Руководство Stellantis осталось недовольным результатами за первое полугодие. Недавно генеральный директор Карлос Таварес заявил, что убыточные компании будут уничтожены. Однако, как передает Motor1, конгломерат может передать бренды другим автопроизводителям.

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Первым получить новых владельцев мо;е Maserati. Эту информацию подтвердила главный финансовый директор Stellantis Натали Найт. Она признала, что в будущем бренд Maserati может быть продан новому владельцу в случае поступления удовлетворительного предложения.

Это заявление поступило вскоре после слабых результатов продаж за первое полугодие 2024 года. В течение июня Maserati реализовала 6500 автомобилей, что на 50% меньше по сравнению с первой половиной 2023 года, когда было поставлено 15300 автомобилей.

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Automotive News Europe сообщает, что будущее бренда выглядит мрачным, ведь новые модели, за исключением электрического MC20, который выйдет в следующем году, вряд ли будут представлены до 2027 года. Суперкар Folgore вряд ли улучшит показатель продаж, учитывая, что это будет нишевая модель с высокой ценой.