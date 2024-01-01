Продажі Stellantis продовжують падати

Як передає Motor1, загалом автоконцерн реалізував 305 294 автомобілі. Найбільшого падіння зазнали американські бренди. Навіть найпопулярніший бренд Jeep відчуває труднощі. За третій квартал 2024 року продажі впали на 6%. Всього автовиробник продав 144 963 одиниць.

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Це означає, що за перші дев'ять місяців цього року попит на автомобілі марки знизився на 8% до 449 149 проданих автомобілів. Ram теж переживає скрутні часи з падінням в 19%. Всього було реалізовано – 108 925 одиниць, а з січня по вересень компанія зазнала падіння на 24% до 309 718 проданих автівок.

Chrysler, модельний ряд якого представлений всього однією моделлю - мінівеном Pacifica, продемонстрував падіння продажів на 47% до 22 482 автомобілів. За перші дев'ять місяців продажі впали на 21% і склали 97 054 одиниць. Водночас попит на автівки виробництва Dodge у третьому кварталі 2024 року впав на 43% до 26 559 автомобілів, а загалом за 9 місяців року поставки впали на 24% до 119 294 автомобілів.

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Загалом, показники продажів Stellantis на американському ринку щомісяця поступово падають. Ситуація загострилась настільки, що нещодавно очільнику концерну Карлосу Тавареса було надісланого відкритого листа від Національної дилерської ради США, в якому він звинувачувався у «швидкій деградації» Jeep, Chrysler, Ram і Dodge.