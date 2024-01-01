Jeep відкликає майже 200 000 плагін-гібридів після 13 випадків пожеж батарей

Як повідомляє Carscoops, моделі є найпопулярнішими гібридами бренду Jeep у США. Після зафіксованих 13 випадків пожеж, причини яких наразі невідомі, компанія вирішила відкликати 154 032 автомобілів у Сполучених Штатах.

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Повідомляється, що усі випадки пожеж сталися, коли транспортні засоби були припарковані та вимкнені. Через це Stellantis радить власника паркувати свої автівки на вулиці «подалі від споруд чи інших транспортних засобів» на певний час, доки проблему не буде вирішено.

Також було додано, що власникам варто утриматись від підзарядки батарей, адже ризик займання значно нижчий, коли рівень заряду батареї зменшується. Потенційно, це означає, що власники можуть використовувати свої гібридні авто в якості звичайних автівок з ДВЗ.

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Хоча автовиробник залишається відносно небагатослівним, вони запевнили клієнтів, що «виправлення неминуче». Крім того, Stellantis виявив, що проблема не обмежується Сполученими Штатами, оскільки вона також стосується приблизно 14 038 автомобілів у Канаді, 673 у Мексиці та 25 502 за кордоном.