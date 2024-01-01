Jeep відкладає запуск електричного Wagoneer S

Jeep випустив свій перший електромобіль минулого року, коли в Європі дебютував маленький кросовер Avenger. Однак американцям доведеться трохи почекати, щоб отримати електромобіль Jeep. Хоча Wagoneer S вперше показали на початку 2024 року, поставки клієнтам ще не почалися. Вихід на ринок запланований на цю осінь, але Jeep тепер припускає, що дату можна перенести.

Читайте також: Новий Jeep Wrangler зможе розвертатись на місці як танк

Генеральний директор Jeep Антоніо Філоса сказав Automotive News: «Жодного запуску, якщо якість не ідеальна». Позашляховик з нульовим рівнем викидів збиратимуть на заводі в Толуці, Мексика, де «якість підвищується». Іншими словами, Jeep не хоче поспішати із запуском моделі лише для того, щоб виконати свою обіцянку щодо продажу Wagoneer S у дилерів цієї осені.

Останнім часом материнська компанія Jeep Stellantis справді хвилює якість. У липні глава автомобільного конгломерату Карлос Таварес визнав, що на заводах у Сполучених Штатах необхідно вирішити деякі проблеми. Він вказав на Стерлінг-Хайтс у Мічигані, де виготовляють Ram 1500 і де дуже багато вантажівок потребують ремонту одразу після виходу з конвеєра.

Хоча Wagoneer S буде тільки електричним на момент запуску, це може змінитися надалі. У квітні Філоса не виключав встановлення двигунів внутрішнього згоряння в Wagoneer S та інший електромобіль компанії для Америки, Recon. Обидва вони базуються на платформі STLA Large, і ми знаємо з нового Dodge Charger, що ця архітектура також підтримує ICE з шестициліндровими рядними двигунами Hurricane.

Ймовірно, Jeep потрібен бензиновий Wagoneer S, якщо він хоче досягти своєї нової мети — продавати один мільйон автомобілів на рік у Сполучених Штатах. Досягти цієї мети важко, враховуючи, що в першій половині 2024 року Jeep поставив у США лише 304 186 автомобілів. Це на 9% менше порівняно з січнем-червнем 2023 року.