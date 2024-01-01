Jeep откладывает запуск электрического Wagoneer S

Jeep выпустил свой первый электромобиль в прошлом году, когда в Европе дебютировал маленький кроссовер Avenger. Однако американцам придется немного подождать, чтобы получить электромобиль Jeep. Хотя Wagoneer S впервые показали в начале 2024 года, поставки клиентам еще не начались. Выход на рынок запланирован на эту осень, но Jeep теперь предполагает, что дату можно перенести.

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Генеральный директор Jeep Антонио Филоса сказал Automotive News: "Никакого запуска, если качество не идеальное". Внедорожник с нулевым уровнем выбросов будут собирать на заводе в Толуке, Мексика, где "качество повышается". Другими словами, Jeep не хочет спешить с запуском модели только для того, чтобы выполнить свое обещание о продаже Wagoneer S у дилеров этой осенью.

В последнее время материнская компания Jeep Stellantis действительно волнует качество. В июле глава автомобильного конгломерата Карлос Таварес признал, что на заводах в Соединенных Штатах необходимо решить некоторые проблемы. Он указал на Стерлинг-Хайтс в Мичигане, где производят Ram 1500 и где очень много грузовиков требуют ремонта сразу после выхода с конвейера.

Хотя Wagoneer S будет только электрическим на момент запуска, это может измениться в дальнейшем. В апреле Филоса не исключал установку двигателей внутреннего сгорания в Wagoneer S и другой электромобиль компании для Америки, Recon. Оба они базируются на платформе STLA Large, и мы знаем из нового Dodge Charger, что эта архитектура также поддерживает ICE с шестицилиндровыми рядными двигателями Hurricane.

Вероятно, Jeep нужен бензиновый Wagoneer S, если он хочет достичь своей новой цели - продавать один миллион автомобилей в год в Соединенных Штатах. Достичь этой цели трудно, учитывая, что в первой половине 2024 года Jeep поставил в США только 304 186 автомобилей. Это на 9% меньше по сравнению с январем-июнем 2023 года.