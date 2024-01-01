Euro NCAP перевірила Jeep Avenger та інші популярні моделі: результат невтішний

Jeep Avenger, який здобув «Автомобіль року в Європі 2023», отримав лише задовільну оцінку, адже набрав 79% балів за безпеку дорослих пасажирів, 70% за дітей, 59% за вразливих учасників дорожнього руху (таких як пішоходи, велосипедисти тощо) та 53% за електронні системи безпеки.

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Через це експерти Euro NCAP дорікнули Stellantis у «явній відсутності амбіцій» щодо покращення безпечності Avenger. Водночас цікаво яку оцінку отримають Fiat 600 і Alfa Romeo Junior, які є технічно близькими до Avenger. Очікується, що їх протестують вже незабаром.

Окрім моделі від Jeep, експерти також перевірили Audi Q6 e-tron, Subaru Crosstreck, Subaru Impreza, Ford Explorer, Renault Captur, Renault Symbioz та Xpeng G6.

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Усі вищезгадані моделі продемонстрували відмінний результат, окрім Renault Symbioz та Captur, які отримали 4 зірки. Обидві моделі від французького автовиробника отримали слабкі бали за системи активної безпеки – лише 69% та 76% за безпеку інших учасників руху.

Найбільшою несподіванкою стала оцінка китайського Xpeng G6. Автомобіль отримав 88% балів за безпеку дорослих, 85% за дітей, 81% за вразливих учасників дорожнього руху та 75% за електронні системи безпеки.