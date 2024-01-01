Euro NCAP проверила Jeep Avenger и другие популярные модели: результат неутешительный

Jeep Avenger, который получил "Автомобиль года в Европе 2023", получил лишь удовлетворительную оценку, ведь набрал 79% баллов за безопасность взрослых пассажиров, 70% за детей, 59% за уязвимых участников дорожного движения (таких как пешеходы, велосипедисты и т.д.) и 53% за электронные системы безопасности.

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Из-за этого эксперты Euro NCAP упрекнули Stellantis в "явном отсутствии амбиций" по улучшению безопасности Avenger. В то же время интересно какую оценку получат Fiat 600 и Alfa Romeo Junior, которые являются технически близкими к Avenger. Ожидается, что их протестируют уже вскоре.

Кроме модели от Jeep, эксперты также проверили Audi Q6 e-tron, Subaru Crosstreck, Subaru Impreza, Ford Explorer, Renault Captur, Renault Symbioz и Xpeng G6.

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Все вышеупомянутые модели продемонстрировали отличный результат, кроме Renault Symbioz и Captur, которые получили 4 звезды. Обе модели от французского автопроизводителя получили слабые баллы за системы активной безопасности – всего 69% и 76% за безопасность других участников движения.

Самой большой неожиданностью стала оценка китайского Xpeng G6. Автомобиль получил 88% баллов за безопасность взрослых, 85% за детей, 81% за уязвимых участников дорожного движения и 75% за электронные системы безопасности.