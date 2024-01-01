Новые китайские авто будут проверять на более строгом краш-тесте

Как передает Drive, Управление по безопасности автомобилей Австралии заявило, что с интересом следит за 10 новыми китайскими производителями, автомобили которых со следующего года будут представлены в стране.

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В частности, автомобили данных брендов пройдут обязательную проверку по программе ANCAP, которая также оценивает автомобили не только для Австралии, но и для Новой Зеландии.

Сообщается, что первыми проверят Zeekr, Smart, Xpeng, Jaecoo и Leapmotor, ведь эксперты хотят убедиться, что новые модели имеют такой же уровень безопасности, что и машины от давних автопроизводителей.

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"Нам всегда интересно смотреть на новых участников рынка. На самом деле дело не в том, из какой страны они прибыли. Пять звезд в одной программе не обязательно означают пять звезд в другой, и мы должны видеть, что их эффективность соответствует ожиданиям потребителей в Австралии и Новой Зеландии, а не только на их внутреннем рынке, поскольку эти ожидания потребителей могут действительно отличаться", – сказала генеральный директор ANCAP Карла Хорвег.

Сейчас в Китае есть несколько аналогичных ANCAP структур. Наиболее авторитетной считается программа тестирования ассоциации C-NCAP, однако, от европейской Euro NCAP и ANCAP она отличается разной технологией проверки безопасности других участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты.