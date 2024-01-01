Нові китайські авто перевірятимуть на cуворішому краш-тесті

Як передає Drive, Управління з безпеки автомобілів Австралії заявило, що з інтересом стежить за 10 новими китайськими виробниками, автомобілі яких з наступного року будуть представлені в країні.

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Зокрема, автомобілі даних брендів пройдуть обов’язкову перевірку за програмою ANCAP, яка також оцінює автівки не лише для Австралії, а й для Нової Зеландії.

Повідомляється, що першими перевірять Zeekr, Smart, Xpeng, Jaecoo і Leapmotor, адже експерти хочуть переконатися, що нові моделі мають такий же рівень безпеки, що й автівки від давніх автовиробників.

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«Нам завжди цікаво дивитися на нових учасників ринку. Насправді справа не в тому, з якої країни вони прибули. П’ять зірок в одній програмі не обов’язково означають п’ять зірок в іншій, і ми повинні бачити, що їх ефективність відповідає очікуванням споживачів в Австралії та Новій Зеландії, а не лише на їхньому внутрішньому ринку, оскільки ці очікування споживачів можуть дійсно відрізнятися», – сказала генеральний директор ANCAP Карла Хорвег.

Наразі в Китаї є декілька аналогічних до ANCAP структур. Найбільш авторитетною вважається програма тестування асоціації C-NCAP, однак, від європейської Euro NCAP та ANCAP вона відрізняється різною технологією перевірки безпеки інших учасників дорожнього руху, таких як пішоходи та велосипедисти.