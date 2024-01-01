Jeep отзывает почти 200 000 плагин-гибридов после 13 случаев пожаров батарей

Как сообщает Carscoops, модели являются самыми популярными гибридами бренда Jeep в США. После зафиксированных 13 случаев пожаров, причины которых пока неизвестны, компания решила отозвать 154 032 автомобилей в Соединенных Штатах.

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Сообщается, что все случаи пожаров произошли, когда транспортные средства были припаркованы и выключены. Поэтому Stellantis советует владельца парковать свои машины на улице "подальше от сооружений или других транспортных средств" на определенное время, пока проблема не будет решена.

Также было добавлено, что владельцам стоит воздержаться от подзарядки батарей, ведь риск возгорания значительно ниже, когда уровень заряда батареи уменьшается. Потенциально, это означает, что владельцы могут использовать свои гибридные авто в качестве обычных автомобилей с ДВС.

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Хотя автопроизводитель остается относительно немногословным, они заверили клиентов, что "исправление неизбежно". Кроме того, Stellantis обнаружил, что проблема не ограничивается Соединенными Штатами, поскольку она также касается примерно 14 038 автомобилей в Канаде, 673 в Мексике и 25 502 за рубежом.