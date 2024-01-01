Продажи Stellantis продолжают падать

Как передает Motor1, в целом автоконцерн реализовал 305 294 автомобиля. Наибольшему падению подверглись американские бренды. Даже самый популярный бренд Jeep испытывает трудности. За третий квартал 2024 года продажи упали на 6%. Всего автопроизводитель продал 144 963 единиц.

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Это означает, что за первые девять месяцев этого года спрос на автомобили марки снизился на 8% до 449 149 проданных автомобилей. Ram тоже переживает трудные времена с падением в 19%. Всего было реализовано – 108 925 единиц, а с января по сентябрь компания потерпела падение на 24% до 309 718 проданных автомобилей.

Chrysler, модельный ряд которого представлен всего одной моделью - минивэном Pacifica, продемонстрировал падение продаж на 47% до 22 482 автомобилей. За первые девять месяцев продажи упали на 21% и составили 97 054 единиц. В то же время спрос на автомобили производства Dodge в третьем квартале 2024 года упал на 43% до 26 559 автомобилей, а всего за 9 месяцев года поставки упали на 24% до 119 294 автомобилей.

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В общем, показатели продаж Stellantis на американском рынке ежемесячно постепенно падают. Ситуация обострилась настолько, что недавно главе концерна Карлосу Тавареса было направлено открытое письмо от Национального дилерского совета США, в котором он обвинялся в "быстрой деградации" Jeep, Chrysler, Ram и Dodge.