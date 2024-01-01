Дилери Stellantis у США незадоволені керівництвом компанії

Як повідомляє Motor1, Національна рада дилерів США Stellantis подала відкритий лист до Тавареса, в якому звинуватила його у нераціональному управлінні компанією.До того ж дилерам також не подобається те, що очільник концерну заробив майже 40 мільйонів доларів минулого року.

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Крім того, його критикують за те, що він спричинив «швидку деградацію» Jeep, Ram, Dodge і Chrysler. Їх тези є абсолютно правдивими, адже у першій половині 2024 року продажі Jeep впали на 9%, Ram – на 26%, Chrysler – на 8%, тоді як показники Dodge знизились на 16%.

Лист, датований 10 вересня, доступний для перегляду у форматі PDF. Компанія Stellantis стала на захист Тавареса, зазначивши, що «що не вірить, що публічні особисті напади є найефективнішим способом розв'язання проблем».

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Національна рада дилерів США Stellantis каже, що бачила наближення цієї ситуації та «б’є на сполох» виконавчій команді концерну вже понад два роки. Вони звинувачують генерального директора у встановленні курсу, який «у довгостроковій перспективі мав стати катастрофою й ця катастрофа настала»